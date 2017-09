BC Catering Roskilde får tilført opgaver og medarbejdere fra BC Nykøbing i Karleby på Falster. På sigt vil afdelingen i Roskilde blive endnu større. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

BC Catering får flere ansatte i Roskilde

Roskilde - 08. september 2017 kl. 16:55 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

BC Catering Roskilde vokser snart og får tilført flere medarbejdere. Det er et af resultaterne af, at Dansk Cater, som står bag BC Catering Roskilde, har valgt at lave en konsolidering af aktiviteterne på Sjælland og øerne.

Det betyder, at BC Nykøbing i Karleby på Falster bliver lukket ned, og en stor del af medarbejderne her bliver overført til Roskilde, hvor der i forvejen er cirka 135 medarbejdere. Der er 55 medarbejdere i Karleby, og nogle af dem bliver afskediget.

- Vi har en forventning om, at der er 25-30 medarbejdere, der flytter med som en del af det her, fortæller administrerende direktør i Dansk Cater, Steen D. Pedersen, og oplyser, at virksomheden har en forhåbning om, at det er medarbejdere nok til, at alle opgaver fra BC Nykøbing i Karleby kan blive klaret fra Roskilde.

På sigt har Dansk Cater dog planer om mere vækst, og så vil der bliver ansat flere medarbejdere i Roskilde.

