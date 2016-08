Atomaffaldet på Risø er igen i vælten. Cowi har fremlagt en rapport, som konkluderer, at det vil koste cirka 1,5 mia. kroner at etablere og drive et mellemlager til affaldet i 100 år. Foto: Allan Nørregaard

Atomaffald sikres mod oversvømmelser

Da Cowi torsdag fremlagde sin rapport om et mellemlager for Danmarks atomaffald, som i dag midlertidigt er placeret på Risø, så bed grundejerforeningsformand for Veddelev Grundejerforening Piet Jansen mærke i én ting.

Cowi slår fast, at mellemlageret skal ligge på et sted, hvor det ikke er i fare for at blive oversvømmet. En del af atomaffaldet står i dag under 2,5 meter over havoverfladen. Under stormfloden Bodil steg vandet i Roskilde Fjord med 2,07 centimeter, og DMI forventer en havvands-stigning på mellem 0,3 og 0,9 meter i slutningen af dette århundrede.