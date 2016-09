Se billedserie Humøret og spilleglæden fejler ikke noget, når holdet fra asylcenteret på Sct. Hans træner hos FC Roskilde. Holdet bliver dog opløst efter turnering, fordi centeret lukker. Foto: Kristian Jørgensen

Asylhold får hjælp af FC Roskilde

Roskilde - 17. september 2016 kl. 09:14 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Spillehumøret stråler om kap med septembersolen, når en flok asylansøgere fra det snart lukkede asylcenter på Sct. Hans tørner ud på kunstgræsset i Roskilde Idrætspark.

Asylcenteret har et hold med i Asylligaen, der tidligere på året blev søsat af tre fodboldfolk fra Brøndby IF. Heriblandt tidligere formand Per Bjerregaard, der fredag eftermiddag mødte op til træningen hos FC Roskilde, der sørger for baner, træner og spilletøj til holdet.

Per Bjerregaard ser fodbolden som en måde for asylansøgerne at komme ind i samfundet via det danske foreningsliv.

- De skal ud i klubberne for at spille, men også lære andre mennesker at kende. Næste skridt er så, at nogle af dem skal meldes ind i klubberne, siger Per Bjerregaard.

Han har startet Asylligaen sammen med sin søn Anders og tidligere talentspejder Henrik Lauritsen. Det er sket i samarbejde med Røde Kors og med støtte fra Trygfonden og Uefa.