DF'eren Gitte Simoni talte imod fast track-ordningen, fordi omkring hver femte af dem, der kommer ind under ordningen, formentlig ikke ender med at få varigt ophold i Danmark. Foto: Kim Rasmussen

Asylansøgere hurtigere i job

Roskilde - 25. december 2016 kl. 13:32 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sammen med Solrød og Greve Kommuner går Roskilde Kommune nu i gang med en fremskudt indsats for at gøre beboere på Avnstrup Asylcenter klar til at komme ud på arbejdsmarkedet.

Ordningen kaldes fast track til job og indeholder bl.a. et seks ugers undervisningsforløb om arbejdsmarked og samfund - en forberedelse, som flygtningene hidtil først har fået, når de var flyttet ud i kommunerne. Undervisningen finder sted sideløbende med danskundervisningen.

Fast track sender også asylansøgerne ud i virksomhedspraktik tidligere, end de ellers er blevet.

Dansk Folkeparti mener, initiativet er dårligt.

- Vi er helt uforstående over for det. Det er asylansøgere, der end ikke har opnået flygtningestatus endnu, og det er med til at give dem falske forhåbninger. 20 procent af dem, der bor på asylcentrene, ender med ikke at få flygtningestatus, men bliver sendt hjem, sagde Gitte Simoni (DF), da byrådet besluttede fast track-ordningen.

For Bent Jørgensen (V) - og for resten af byrådet - giver det ny initiativ imidlertid god mening.

- I stedet for at se på de 20 procent kan man se på de 80 procent, der skal blive her, og de får bedre betingelser for at blive integreret, sagde Bent Jørgensen.