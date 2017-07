Astronauttræning får Peter op af kørestolen

Peter Ottesen sidder i kørestol, fordi han fik en rygskade under en operation. Han træner i AlterG-maskinen hos Klinik for Kost og Fysioterapi og håber, han igen kommer til at gå. Hele Peter Ottesens underliv bliver holdt oppe af luft. Maskinen giver ham mulighed for at træne i næsten vægtløs tilstand. Det betyder, at han får modstanden, men ikke mærker den. Foto: Kenn Thomsen

Foto: Kenn Thomsen