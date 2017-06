Lige som beton skal asfalt være helt frisk, når det skal bruges, og derfor skal der ikke være alt for langt imellem fabrikkerne - her er det Colas anlæg i Undløse - men et flertal i Roskilde kan ikke at kunne finde plads til mere end den ene asfaltfabrik, der i forvejen er i kommunen. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Asfaltfabrik? Nej tak

Roskilde - 10. juni 2017 kl. 05:47 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En asfaltvirksomhed ønsker at købe et areal i Vestre Hede ved Roskilde og bygge en asfaltfabrik på grunden, men det bliver ikke til noget. Et politisk flertal har afvist at ville sælge grunden til det formål.

Grunden, der var på tale, ligger over for Solum i Vestre Hede - i et område, der rent planmæssigt er udlagt til erhverv. Men en asfaltfabrik er ikke den type virksomhed, flertallet ønsker.

- Det er en afvejning mellem, at vi gerne vil have arbejdspladser til Roskilde, men når de bliver placeret så tæt ved et boligområde, som dette her trods alt er, vil det være til gene både for dem, der bor i området, og for virksomheden selv. I virkeligheden er det et hensyn til borgerne i Trekroner og Himmelev, der ville kunne mærke, at der kom sådan en fabrik lige i nærheden af, hvor de bor - men også af hensyn til virksomheden, som godt nok ville få et sted at etablere sig, men som ville blive udhængt bagefter, siger borgmester Joy Mogensen (S).

