Stop Islamiseringen af Danmark har anmeldt en demonstration på lørdag ved moskeen i Allehelgensgade, der er ved at blive bygget om. Som modsvar har en gruppe, der kalder sig Mennesker for mangfoldighed arrangeret en happening på Stændertorvet, hvor de vil fejre mangfoldigheden i samfundet. Foto: Lars Ahn Pedersen

Arrangører: Folkefest som svar på protest mod moske

Roskilde - 11. juli 2017 kl. 15:32 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mennesker for mangfoldighed har nu et foreløbigt program klar forud for den happening, som gruppen vil lave samme dag og tidspunkt, som foreningen Stop Islamiseringen af Danmark holder demonstration foran moskeen i Allehelgensgade.

En af de to talsmænd, David Baxter Stokholm, siger til DAGBLADET, at der ikke er tale om en moddemonstration eller anden form for provokation.

- Vi ønsker at slå et slag for mangfoldighed, medmenneskelighed og medborgerskab og vil gøre det ved at samle alle interesserede til en festdag, hvor der vil være fokus på fredelig sameksistens. Det vil foregå på Stændertorvet, siger han.

Ifølge personerne bag happeningen lever vi i dag i en verden med enkelte mennesker, der forsøger at sprede fjendtlighed.

- De råber højt, og det kan af og til give indtryk af, at de er større end de egentlig er. Derfor er det på tide, at vi står sammen og viser, at billedet, de tegner, ikke passer på os. Vi finder os ikke i intolerance og usolidariske tiltag. Vi ønsker at hjælpe hinanden, omfavne forskelligheder og sørge for, at alle behandles ordentligt, siger David Baxter Stokholm.

Han håber, at happeningen kan vise, at Roskilde er en by, hvor folk vil hinanden det bedste.

- En by, hvor forskellighed og glæde findes side om side. En by, som kan skabe gode forbindelser, uanset hvem man er, og hvilken baggrund man kommer fra. Vores handlinger bør afspejle det samfund, vi ønsker. Derfor opfordrer vi til, at man dukker op og viser, at vi alle ønsker at samarbejde og fejre diversiteten, siger han.

Planen er, at happeningen begynder på Hestetorvet og slutter på Stændertorvet.

- Her arbejder vi på at have optrædener, musik, taler og mulighed for at købe lækker mad, siger David Baxter Stokholm.

Arrangementet begynder klokken 12.30 på Hestetorvet, og anført af et jazzband vil optoget gå via Algade til Stændertorvet. Det er planen, at festen på Stændertorvet slutter klokken 18.