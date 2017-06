Appel til naboer: Betal til Drivers Event

- Jeg synes, det er fantastisk, at vi har nabokommuner, der ikke tager deres opgave alvorligt. Det kommer vi så til at fortælle dem, siger Torben Jørgensen. De arrangementer, der foregår på FDM Sjællandsringen, er med til at forhindre, at »brian'er«, der godt kan lide at træde på gaspedalen, kører galt, og hvad koster et menneskeliv? spørger Torben Jørgensen.