App?en Liva er gratis og er tænkt som en støtte til omlægning til en sundere livsstil.

App hjælper dig til et sundere liv

Roskilde - 14. februar 2017 kl. 07:22 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde Kommune er med i et pilotprojekt, der giver borgerne mulighed for at få personlig hjælp og vejledning gennem en app, hvis de vil arbejde med en sundere livsstil.

App'en, der er gratis og hedder Liva, kan hjælpe med at holde kursen for en ny, sundere livsstil. App'en er især relevant, hvis man lider af KOL, sukkersyge, svær overvægt, har hjertesygdomme eller en kronisk sygdom, og den hjælper med at holde regnskab med bl.a. kost, motion, blodtryk og søvn alt efter behov.

Erfaringen viser, at det er svært at komme i gang, hvis man vil leve sundere, og derfor rummer app'en også mulighed for at støtte direkte fra kommunens sundhedspersonale. Med Liva på telefonen eller computeren samarbejder man fx med en af kommunens sundhedskonsulenter eller diætister, og sammen sætter man mål for hverdagen.

Gennem app'en er det let at holde øje med egne mål og tale med fagligt dygtige folk, fx gennem et videochatrum. Borgerne kan også indgå i et online fællesskab med ligesindede borgere, der har samme udfordringer som en selv. Tanken er, at borgerne her kan hjælpe og støtte hinanden.

Sundhedsapp'en er et pilotprojekt, som skal testes i 2017, og i kommunen håber man, at mange borgere vil være med. Efter testperioden er det hensigten at evaluere resultaterne for at afgøre, om app'en skal være en del af kommunens sundhedsindsats i fremtiden.

Pilotprojektet om Liva gennemføres af Syddansk Universitet i samarbejde med Roskilde og flere andre kommuner. App'en er gratis og fungerer på telefon, tablet og computer.