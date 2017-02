Anklager viser overvågning fra bostedsdrab i retten

Retten i Roskilde har mandag formiddag indledt sagen mod en 31-årig mand, som er tiltalt for at have dræbt sosu-assistenten Vivi Nielsen med en kniv på bostedet Lindegården i marts sidste år.

Videoen viser, hvordan den tiltalte kort efter klokken 20 langfredag sidste år løber hen til en udendørs trappe, hvor han sætter sig og skjuler ansigtet i sine hænder. Hans albuer hviler på knæene.

Cirka 30 sekunder efter løber han op ad trappen med store skridt, hvorefter to politibetjente lyser på ham med en lygte. Den 31-årige mand reagerer ved at rejse hænderne over hovedet, hvorpå han lægger sig ned på jorden.

Herefter bliver han lagt i håndjern.

En ambulance kører kort efter forbi med den 57-årige Vivi Nielsen, der er blevet stukket en enkelt gang i ryggen med en kniv. To timer senere bliver hun erklæret død på Køge Sygehus.

Anklager Marie Elvekjær Hansen vil kræve manden idømt anbringelse på en psykiatrisk afdeling på ubestemt tid. Den tiltalte boede selv på Lindegården, som er et center for psykisk syge.

Han nægter sig skyldig i drab, men erkender at have stukket Vivi Nielsen med kniven. Han har tidligere forklaret, at stemmer fortalte ham, at han skulle gøre det.

Anklageren siger mandag, at hvis manden skal dømmes for drab, skal det bevises, at han havde viljen til at dræbe.

Den 31-årige mand skal selv forklare sig i Retten i Roskilde mandag.

Sagen forventes at blive afgjort onsdag eller torsdag.