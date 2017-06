Anholdt prøvede at bide politibetjent

Fire betjente kom til stedet, og de blev mødt af en udenlandsk kvinde, der løb dem i møde, mens hun skreg »killing baby!« Indenfor i boligen sad bl.a. kvindens kæreste, som var meget ophidset og aggressiv. Han blev lagt i håndjern og anholdt, men det fik ham ikke til at slappe af, snarere tværtimod: Da han skulle ind på bagsædet af en af patruljevognene, blev han anbragt på bagsædet, og de en af betjentene bøjede sig ind i bilen for at give den anholdte sikkerhedssele på, så den 25-årige sit snit til at spytte betjenten i hovedet fra meget kort afstand.

Betjenten reagerede ved at skubbe den 25-åriges hoved væk, over mod en anden betjent, der var kravlet ind for at modtage sikkerhedsselen fra den modsatte side, og denne betjent mærkede tydeligt den 25-åriges tandsæt mod sit lår. Han nåede også at se den 25-åriges blottede tænder, men nåede akkurat at trække låret til sig, inden den anholdte nåede at bide til.