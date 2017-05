Anders Møller vil gerne blive i FCR

- Jeg gik ind til opgaven med dén tilgang, at på trods af mine forudsætninger, så havde jeg ret store forventninger til mig selv. Selvfølgelig var jeg til at starte med lidt nervøs over pludselig at skulle have en rolle som træner. At skulle have en slags mentorrolle. Men jeg synes, jeg har kunnet viderebringe nogle af de erfaringer, jeg har haft fra min egen karriere.