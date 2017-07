Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Ambulancekørsel fra Roskilde Festival falder drastisk

Roskilde - 06. juli 2017

Antallet af ambulancekørsler fra Roskilde Festival falder drastisk. Faktisk blev der i år kun kørt totredjedel af de ture, som ambulancerne kørte ved sidste års festival. Det skriver DAGBLADET Roskilde.

- Vi kan se, at antallet af kørsler er faldet med en tredjedel på bare et år. Vi har set et fald hvert år i nogle år nu, men i år er faldet virkelig markant, siger sikkerhedschef på Roskilde Festival, Morten Therkildsen.

Han ser flere årsager til nedgangen i antal ture til hospitalet.

- Vi er blevet meget bedre til at behandle skader i festivalens eget beredskab. For år tilbage kørte vi alle, der havde brug for hjælp på grund af et stort alkoholindtag på sygehuset. De gæster klarer vi nu selv, siger han.

Om årets noget våde festival spiller en rolle, er ifølge Morten Therkildsen svært at sige.

- Vi har ikke den endelige opgørelse over typer af skader endnu. Men når pladsen ser ud, som den gør, når det har regnet, så plejer det ikke at betyde et fald i antal skader. Det betyder bare andre former for skader, siger han.

