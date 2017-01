Ramsø Amatørscenes sidste forestilling var »Bettys Bar« i november. Forestillingen markerede samtidig foreningens 50 års jubilæum. Det har taget hårdt på foreningen, at man har mistet sit mangeårige spillested Stalden, så nu bliver Ramsø Amatørscene lukket efter to generalforsamlinger i januar og februar.

Amatørskuespillere forlader scenen

- Vi er ved at indkalde til generalforsamlingerne nu, fortæller Kitte Rhod Sander, der er formand for Ramsø Amatørscene og forklarer, at første generalforsamling vil varsle lukningen af foreningen, mens det er den anden generalforsamling, som tager den endelige beslutning.

Sidste år flyttede Ramsø Amatørscene fra Stalden på Snoldelevvej mellem Snoldelev og Tune ved Roskilde, hvor foreningen havde haft til huse i rigtig mange år. Jubilæumsforestillingen »Bettys Bar« blev spillet i KulturCosmos i Viby i november, og allerede dengang var stemningen mest for at lukke foreningen.

I sommer håbede Kitte Rhod Sander, at nogle af medlemmerne ville etablere et nyt teater, men lige nu er der ingen aktuelle planer i den retning.

- Vi trænger alle til at puste ud. Det har været et sindsygt hårdt år med flytning og jubilæum, siger Kitte Rhod Sander og forklarer, at de fleste også forbinder Ramsø Amatørscene med Stalden og har svært ved at se aktiviteterne fortsætte et andet sted.