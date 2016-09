Alle tiders bullshit

Nogle måneders arbejde med at finde »Roskildes dna« resulterede før sommerferien i en såkaldt brandbog, som byrådet blev præsenteret for onsdag.

Brandbogen har tilsyneladende vakt begejstringen i visse kredse, men den bliver ikke delt af Enhedslisten, der blot havde et skuldertræk tilovers for den.

Brandbogen er bl.a. kommet frem til, at visionen for Roskilde bør være at »blive den førende i Greater Copenhagen inden for nyskabende sammenkobling af historie, service, kultur, erhverv og uddannelse,« en mission om at gøre »gæster til nye borgere og gøre borgere til skabende brugere« og »Alle tiders Roskilde« som slogan.