Alle gode gange 23

Hun er medlem af fritidsklubben på Gadegården og var onsdag for andet år i træk med til at hejse Friluftsrådets blå flag på Vigen Strandpark i Veddelev. Og spørgsmålet stillede hun til formanden for plan- og teknikudvalget, Torben Jørgensen, som - med klubbørnenes hjælp - havde fornøjelsen at trække flaget til tops.

Og jo, det var skam ham fra sidste år. Og forrige år og året før og før igen, for det er efterhånden 23. gang af 25 mulige, at der er blåt flag på Vigen. Minus-årene var 2003, hvor manglende handicaptoilettet var årsagen, og i 2011, hvor Vigen var i flagmæssig karantæne, efter at det blå flag måtte stryges midt i juli 2010, da en vandprøve havde vist et for højt indhold af colibakterier.