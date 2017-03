Foreningen Welcome To Denmark demonstrerede det meste af tirsdagen. De startede formiddagen foran Roskilde Lufthavn, hvorefter turen gik til Københavns Lufthavn. Dagen endte med taler og sange foran Udlændingestyrelsen om aftenen. Foto: Mariann Sofiasdottir

Aktivister fortsætter ufortrødent

Roskilde - 01. marts 2017 kl. 12:18 Af Mariann Sofiasdóttir Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag formiddag demonstrerede foreningen Welcome To Denmark foran Roskildes Lufthavn. Det gjorde de, fordi de havde fået nys om, at hjemsendelsen af 10 afviste afghanske asylansøgere ville lette derfra.

Efterhånden som dagen gik, viste det sig, at det ikke var tilfældet. Aktivisterne tog derfor til Københavns lufthavn, da deres netværk, som holdt øje med Udlændingecenter Ellebæk i Birkerød hvor de afviste asylansøgere opholdt sig, mente, at de afviste asylansøgere skulle lette derfra. Det gjorde de i midler tid ikke.

Men det betyder ikke så meget, siger talsmand for foreningen Søren Warburg.

- Vi har fået opmærksomhed, og det er det, vi gerne vil have. Vi vil lægge pres på regeringen, så der ikke afvises asylansøgere, og så vil vi have garanti for sikkerheden for de, der er sendt ud, siger Søren Warburg.

Rigspolitiet kan hverken be- eller afkræfte om de afviste asylansøgere er sendt af sted, og hvor de eventuelt er sendt af sted fra, siger Lars Andersen fra Rigspolitiet Kommunikationsafdelingen.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) kommenterer på Welcome To Denmarks aktion på sin facebook. »Hvis man ikke har ret til at være i Danmark, så skal man hjem, hvor man kommer fra. Det er ikke Welcome to Denmarks opgave, at føre deres egen udlændingepolitik på Danmarks vegne«, skriver hun.

