Afpressere brugte rene mafiametoder

Ifølge anklageskriftet dukkede seks af de unge en lørdag i oktober op på Himmelev Gymnasium, maskerede og medbringende hammer, økse, totenschlæger, kølle og baseballbat, som de brugte, da de udsatte to unge mænd for røveri. I august sidste år i Jyllinge lokkede de angiveligt en pusher ned til Baunehøjskolen under påskud af at ville købe kokain. Det var imidlertid et baghold, for da pusheren og dennes kammerat dukkede op, blev de mødt af seks af de tiltalte. De to fik en pistol for tindingen og blev truet med kniv, lagt på jorden og sparket til, inden de blev kastet ind i en bil. De blev kørt til Gundsømagle og undervejs truet på livet, indtil det lykkedes dem at flygte ved at springe ud af den kørende bil.