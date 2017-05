Se billedserie Advokat Allan Ohms reagerer på gårsdagens artikler om Romus direktør Frank Birkebæk. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Advokat i forsvar for museumsdirektør Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Advokat i forsvar for museumsdirektør

Roskilde - 19. maj 2017 kl. 14:42 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Advokat Allan Ohms, Roskilde, har sendt følgende indlæg til DAGBLADET Roskilde efter Politikens artikler om Romus direktør Frank Birkebæk:

Læs også: Brutal ledelse kalder på selvransagelse i Romu

»Politiken har torsdag bragt et smædeskrift mod Frank Birkebæk. Det får straks det kulturfjendske Dansk Folkeparti til at vejre morgenluft. Og det er ikke overraskende, men det er heller ikke rigtigt at reagere på den måde.

Sandheden er, at Politiken - af grunde vi ikke har fået oplyst - har valgt at falde over et anstændigt og ordentligt menneske. Jeg har sendt Politikens chefredaktør Christian Jensen følgende brev herom:

Kære Christian Jensen

Jeg skriver dette åbne brev til dig fordi jeg som ven til museumsdirektør Frank Birkebæk gennem mere end 20 år er rystet over at læse dagens Politiken.

I en stort opsat forsideartikel med opfølgning på sektionsforsiden og efterfølgende helside - tre hele sider - tilsværter din avis i dag et menneske, der om godt to måneder går på pension efter 38 år som direktør på Roskilde Museum. Den handling kræver en forklaring.

Artiklen, der er et dårligt opkog på en tilsvarende sværteartikel i Magisterbladet fra 2015, er - som Magisterbladets forlæg - manipulerende og tendentiøs.

Enhver kan se motivet: personlig hævn fra en række anonyme, der tidligere har været ansat på museet. Det er mit gæt, at disse mennesker kender jeres to journalister og at jeres journalister kender forfatterne til Magisterbladets smædeartikel. Det er uskønt, Christian Jensen. Tyve anonyme kilder får adgang til Politiken, der villigt lader sig bruge som medvirkende mikrofonholder. Hvordan i alverden skal den udhængte forsvare sig?

Er det god journalistik at basere en artikel på anonyme kilder? Er det god journalistik at sætte den udhængtes forståelige vrede til tørre i jeres gabestok? Er jeres billedvalg udtryk for ordentlighed?

Det tæller næppe overfor en så skummelt fastlagt målsætning om at begå karaktermord, men alligevel vil jeg nævne for dig, at vi er mange der ikke tror på jeres anonyme kilder.

Vi, der kender Frank Birkebæk, kan ikke genkende artiklens negative personkarakteristik. Det er ret enkelt at læse, at vi har at gøre med medarbejdere, der ikke har fået det som de ville. I stedet har vi så et museum med dygtige medarbejdere. De ukritisk angivne citater - hvis rigtighed læserne selvsagt ikke kan efterprøve - er subjektive udsagn fra folk, der har egne interesser at pleje.

Disse udsagn betyder ikke at ledelsen er galt afmarcheret. En ledelse skal lede og resultatet af denne ledelse er, at Roskilde Museum i dag fremstår som en meget veldrevet virksomhed og dets leder er et ordentligt menneske, som ikke fortjener din avis' urimelige nedsabling.

Vi kan som læsere ikke vurdere udsagnenes validitet og baggrund, fordi der kujonagtigt at valgt anonymitet. Vi ved end ikke om der er tale om tyve eller to eller tre eller ingen anonyme. Tilbage står blot at Politiken har brugt sin brutale magt på et karaktermord.

Du har stillet tre helsider til rådighed for servering af en skidtspand dårlig og bevidst personkvælende smudsjournalistik. Det er ikke OK, Christian Jensen. Det er uværdigt for Politiken.

Selvom den ene af de to journalister er på vej væk - til Information - så vælger jeg at bede mig fritaget for nogen forbindelse til Politiken.

Vil du være rar at fortælle jeres abonnementsafdeling, at jeg hermed opsiger mit abonnement.«

relaterede artikler

Museumsdirektør får trekvart million ved aftrædelse 04. marts 2017 kl. 06:13

Museumsdirektør siger stop 16. januar 2017 kl. 13:26