Birgit Pedersen (SF) mener, en koordinator er vigtig for at hjælpe foreningernes aktiviteter på skolerne i gang - også selv om udgifterne til koordinatoren overstiger den pulje, der er til aktiviteterne.

Administration af 300.000 koster 500.000

Roskilde - 26. januar 2017 kl. 15:14 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde Kommune bruger 500.000 kroner på at fordele 300.000 kroner. Og det er helt i orden, mener et flertal i byrådet.

I budgettet for i år er afsat en pulje på 800.000 kroner til at støtte foreningsaktiviteter, der flyttes ind på skolerne. Men over halvdelen af puljen, en halv million kroner, bliver brugt til at oprette en fuldtidsstilling som koordinator for indsatsen, og derefter er der kun 300.000 kroner at gøre godt med.

- Der er et åbenlyst misforhold mellem i, at man ansætter en person til 500.000 kroner til at uddele 300.000 kroner. Der bør som minimum byttes om på de to beløb, mente Henrik Stougaard (EL).

SF'eren Birgit Pedersen forsvarede fordelingen og betragtede den som starthjælp.

- Når man kommer et lag dybere ned, forstår man, hvad vores bevæggrunde er. Foreningerne og skolerne har haft svært ved at finde hinanden. Det kan sagtens være, det kommer til at køre så godt, at der ikke bliver behov for den stilling, men det er et projekt, der kun har kørt et år, så indtil videre fastholder vi den, sagde Birgit Pedersen.

