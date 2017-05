Se billedserie Hos Addifab i Jyllinge er virksomhedens koncept at bygge så præcise 3D-printere, at de kan bruges til masseproduktion. Lasse G. Staal, direktør, viser her virksomhedens prototype frem. Den produceres der på i dag. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Addifab vil erobre verden med high-tech præcisions 3D-printere

Roskilde - 30. maj 2017

Virksomheden Addifab fra Jyllinge tog sit udgangspunkt i høreapparatindustrien, men kan ende med at være langt mere end »bare« små dimser som kan forbedre din hørelse.

- En rigtigt stor del af omkostningerne i produktion i dag ligger i at få produceret forme, som du kan støbe dine produkter i. Men hvad nu hvis investeringstunge metalstøbeforme ikke var en forudsætning for at kunne producere anvendelige komponenter?

Ordene kommer fra en tydeligt begejstret direktør i Addifab, Lasse G. Staal.

Lasse G. Staal og hans to partnere Jon Jessen og Peter Lund Sørensen kastede sig for to år siden ud i et projektet der skulle gør 3D-printer i stand til at masseproducere emner.

Jon Jessen er værktøjsmager og Peter Lund Sørensen har det sorte bælte i software, som direktøren udtrykker det.

- Vi startede med at ville automatisere de 3D-printere, der var på markedet til at se, om vi kunne skabe en masseproduktion baseret på 3D-print. Væk med det fordyrende led, som handler om at få konstrueret støbeforme, de koster for meget. Nej, vi ville øge kapaciteten og kvaliteten af 3D-printede komponenter. Kan vi begynde at skalere 3D-print op, så har vi noget, der er interessant, så behøver du ikke at starte med at bruge en halv million på støbeformen, før du kan komme i gang med at producere, forklarer han om forretningsidéen.

Den tanke var begyndelsen på en lang rejse for de tre. I dag er der ni ansatte, læg dertil en stribe forskere fra DTU og studentermedhjælpere, og der er rødder både i Iran, Tyskland, England og Sydafrika i medarbejderstaben.

- Vi er i den grad en iværksættervirksomhed. At kunne løfte produktivitet, kvalitet og reproducerbarhed var der bare ikke nogen, der havde gjort før. Det her er spændende, fordi mange virksomheder i dag bruger 3D-print til at fremstille prototyper, men de er ikke nået til at bruge dem til volumenproduktion, siger Lasse G Staal.

Hvis du har hængt med så langt i artiklen og ikke tænker, at her har vi med tre legesyge drenge, der udlever en vild fantasidrøm at gøre, så bliver fortsættelsen endnu bedre.

- General Electric, Siemens og andre store koncerner ser en fremtid i det her. GE laver brændstofdysser til jet-motorer, der før bestod af tyve komponenter. De kan nu printes som en enkelt enhed. Det er der, vi skal bringe også de små og mellemstore danske virksomheder hen, forklarer Lasse G. Staal.

Der var bare to problemer med den i teorien klare vision, da de tre gik i gang. Kapitalen manglede de, men den fandt de gennem Investeringsfonden CapNova i Trekroner. Problem nummer to viste sig lidt sværere at løse, tidens 3D-printere var simpelthen ikke egnede til automatisering.

- Kvaliteten svingede for meget. Det nytter ikke at være en-to tiendedele millimeter skævt på den - vi skulle være meget mere nøjagtige end det. Så nu bygger vi vores egne printere, og vi har etableret en test-produktion i Jyllinge, forklarer Lasse G. Staal.

I dag producerer Addifab blandt andet formstøbte gummikomponenter til høreværn og industrielle formål, samt stærkt miniaturiserede plast-emner, der ikke lader sig producere med andre printere.

- Det er nu ambitionen, at vi skal til at levere printerne til vores kunder, frem for at det er os, som står for at printe de forskellige emner, siger Lasse G. Staal.

Andre globale virksomheder, der ser på mulighederne for 3D-print, er DHL og UPS.

- Tanken er, at disse verdensomspændende koncerner lige så godt kan producere emnerne selv, frem for »bare« at stå for levering.

- De arbejder målrettet mod at lave centre forskellige steder i verden, hvor de kan være producenter af produkter via 3D-print. Men det kræver altså meget præstationsstærke 3D-printere, det kunne være vores printere, forklarer direktøren.

AddiFabs bestræbelser på at automatisere 3D-print har indtil videre modtaget støtte på 13 millioner kroner over tre år fra Innovationsfonden, til et projekt kaldet 3DIMS (3D-Printing Integrated Manufacturing System).

Projektet er blevet til i et samarbejde med DTU Mekanik, DTU Compute og virksomhederne Sintex og Elos Medtech, og skal understøtte etableringen af en 3D-printer platform med automatiseret emnehåndtering og kvalitetssikring.