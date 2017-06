Se billedserie Der er tit masser af mennesker på museumsøen - som her i 2012, da dronning Margrethe sendte »Havhingsten fra Glendalough« på sommertogt - men i dette årtusinde har der aldrig været så mange besøgende på Vikingeskibsmuseet som i 2016. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Århundredets bedste år på Vikingeskibsmuseet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Århundredets bedste år på Vikingeskibsmuseet

Roskilde - 06. juni 2017 kl. 12:22 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Adskillige rekorder stod for fald på Vikingeskibsmuseet i Roskilde i 2016.

Ikke siden indvielsen af museumsøen i 1998 har der været så mange gæster på et enkelt år, end ikke i 2004, da »Havhingsten fra Glendalough« blev søsat for første gang under kolossal bevågenhed.

Aldrig har så mange af de besøgende været med ude at sejle på fjorden. Aldrig har de brugt så mange penge. Og aldrig har de været så tilfredse. 99,1 procent angav, at de var enten tilfredse eller meget tilfredse efter at have besøgt Vikingemuseet i 2016.

Museumsdirektør Tinna Damgård-Sørensen betegner udviklingen som glædelig og forventer, at den fortsætter i år.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i DAGBLADET Roskilde tirsdag 6. juni. Du kan købe adgang til at læse hele artiklen - og resten af dagens avis - på linket her: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy