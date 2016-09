Se billedserie Så idyllisk fangede DAGBLADET?s fotograf Per Christensen i aftes den stiftende generalforsamling for Ågerup og Omegns Landsbyråd. Små 80 mennesker var samlet i sognegården med et fælles mål - at få sat deres lokalområde på landkortet. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Ågerup fik sit landsbyråd - men hvad skal de lave?

Roskilde - 21. september 2016 kl. 11:22 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

75-80 mennesker mødte tirsdag aften frem i sognegården i Ågerup for at stifte Ågerup og Omegns Landsbyråd. Efter de lidt svære indledende øvelser med debat om vedtægter, kunne initiativtager Jens Pedersen klokken 20.28 konstatere, at nu var foreningen stiftet.

Herefter fulgte muligheden for at deltage i fire arbejdsgrupper med temaerne arrangementer, trafik, aktiviteter og lokal udvikling. Her var det meningen, at der skulle komme forslag på bordet til, hvad der er væsentligt at arbejde med. Og der kom mange forslag på bordet.

En kvinde på vej hjem nævnte, at der godt kunne laves flere lokale arrangementer i Kirkerup-Ågerup Strandpark ved Lille Valby Strand eventuelt med en bålplads og et shelter, mens en anden luftede ideen om en hundeskov - eventuelt uden skov.

Jan Ladevig ved godt, hvad han ønsker sig.

- Trafikdæmpning på Gundsølillevej og en bus til Tåstrup, som vi før har haft. Hvorfor skal vi over Roskilde? spørger han.

Karina Jensen vil gerne slå et slag for byens unge og for noget at være sammen om.

- Det kunne være en minigolfbane. Det kunne mange samle sig om, siger hun og arbejder videre i gruppen, der ser på byudvikling.

De har en længere liste på bordet, med petanquebane, hundeskov, bålplads, sankthans-fest, juleudsmykning på torvet, fælles flagning, agility-bane, forskønnelse af butikstorvet. Det er masser at tage fat på i Ågerup.

I omegnen af 1300 husstande kan potentielt være medlem. De nye landsbyrødder har skelet til nabobyen Gundsømagle, hvor 2-300 familier er medlem.

Det koster 75 kroner om året at blive medlem, og da rådet er nystartet gælder kontingentet for resten af 2016 og hele 2017.

