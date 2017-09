Se billedserie Velkommen til. Formand for byggeudvalget i Jyllingehallerne Ole Gylling (t.h.) og daglig leder Claus Larsen glæder sig enormt meget til, byggeriet af de nye haller står færdigt. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Åbning af nye haller udskudt til marts

Roskilde - 02. september 2017 kl. 08:27 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jyllingehallerne tager form her mere end tre år efter, at hallerne brændte den 9. juli 2014.

Tager man en tur rundt i byggeriet nu, så er det i den grad til at se, hvordan rammerne kommer til at tage sig ud. På rundturen gennem byggeriet svinger man via 1. sal ind med kig ud over den nye store hal - en stadionhal - og her er det bare at sige »wauw«.

- Byggeriet er slet ikke til at sammenligne med det, der brændte, lyder den korte version fra formand for byens idrætsforening, JGI, Lene Lindberg.

På den ene side er betonelementerne til de 400 tilskuerpladser fordelt på op cirka 10 rækker sat op, og dermed kan man for alvor se, hvilke rammer det er, idrætsudøverne i byen kan se frem til.

Daglig leder i Jyllingehallerne, Claus Larsen, viser rundt sammen med Ole Gylling. Han glæder sig naturligvis til at få 3-4000 ugentlige brugere gennem komplekset. De to havde i sidste weekend 50 gymnastikinstruktører fra den lokale gymnastikafdeling på rundvisning.

- De glæder sig helt vildt til at komme hjem, og de glædede sig endnu mere, da de havde set rammerne, fortæller Claus Larsen.

Når der bliver spurgt til, hvordan det går med tidsplanen, bliver den glædelige forventning vendt til en lidt mere alvorlig tone.

- Vi må bare sige, at det har været væsentlig sværere at bygge nyt og gammelt sammen end forventet. Vi kan måske - og det er et stort måske - tage den store hal i brug i begyndelsen af det nye år. Men realistisk så er alt først klar til indflytning, når vi når marts, lyder det fra Ole Gylling, formand for byggeudvalget.

Lene Larsen ærgrer sig over, at byggeriet ikke følger en rød tråd, men hun glæder sig i den grad til det som kommer.

- Det kommer på alle måder til at imødekomme vores behov i en lang periode fremover, og jeg vil ikke pege fingre, for det er ikke min opfattelse, at nogen har siddet på hænderne. Der er bare nogle udefrakommende faktorer, som har vist sig svære at komme igennem, siger hun.

Ifølge tidsplanen skal vægttrænings-lokalerne dog åbne omkring 1. november.

