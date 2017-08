Roskilde kommune håber, at der snart kan lykkes at få åbnet Møllevej ud til A6. Foto: Lars Kimer

Send til din ven. X Artiklen: Åbning af Møllevej: Derfor kommer der ikke rundkørsel på A6 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Åbning af Møllevej: Derfor kommer der ikke rundkørsel på A6

Roskilde - 25. august 2017 kl. 19:43 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der arbejdes fortsat intensivt på at lande en åbning af Møllevej i Jyllinge ud til A6/Frederiksborgvej.

Læs også: 217 nye boliger på vej i Jyllinge

Tidligere har det fra Roskilde kommune lydt, at åbningen af Møllevej til A6 meget gerne må ske samtidig med, at Bromarken føres fra Nordmarken til Møllevej. Det kommer, som det ser ud nu til at ramme rimelig godt.

Et projekt for åbningen ud til A6 er nemlig også ved at være filet til.

- Vi er blevet enige med Vejdirektoratet om, at der etableres et fire-benet kryds. Vi rykker det sidste stykke af Gulddyssevej lidt mod syd og åbner så. På den måde får vi et regulært fire-benet kryds, siger vej- og parkchef i Roskilde Kommune, Ivan Hyllested.

- Vi har talt med Vejdirektoratet om en rundkørsel, men det anbefaler de ikke, fordi trafikken på A6 er så dominerende, at bilister fra sidevejene i myldretiden simpelthen vil få utrolig svært ved at komme ud, siger Ivan Hyllested videre.

Lige pt. ligger pengene til A6-løsningen i kommunens budget for 2019.

- Det bliver i hvert tilfælde et godt stykke ind i 2018, før Bromarken bliver etableret, så det kommer ikke til at være helt ved siden af, siger Ivan Hyllested.

Projektet med at åbne Møllevej, flytte en bid af Gulddyssevej og etablere lyskryds vil blive lavet i et hug.