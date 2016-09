Se billedserie Ny Østergade i den udgave, som Effekt Arkitekterne forestiller sig i det projekt, som i august blev kåret som vinder af arkitektkonkurrencen. Foto: Lars Elmsted

Send til din ven. X Artiklen: Åbner for stormagasin ved Roskilde Station Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Åbner for stormagasin ved Roskilde Station

Roskilde - 21. september 2016 kl. 18:13 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der kommer muligvis to meget store forretninger under samme tag, når Ny Østergade-projektet på sydsiden af Roskilde Station.

Den mulighed åbnes af den ny kommuneplan, som forventes vedtaget senere på året.

I forhold til dens forgænger opererer den ny kommuneplan nemlig med to kæmpe forretninger, begge op til 5000 kvadratmeter i Ny Østergade. Den slags må der højst være tre af i bymidten, hvoraf den ene hele tiden har været tiltænkt Ny Østergade. De to andre er indgået i planerne for Sortebrødre Plads og for Schmeltz Plads.

Sortebrødre Plads kan fortsat få en stor forretning, men kommuneplanen dropper tanken om, at det kommer til at ske på Schmeltz Plads og reserverer i stedet mulighed for to storforretninger i Ny Østergade-byggeriet.

Formålet er at sikre, at der kan laves et stormagasin, som kan bidrage til profileringen af det store byggeri.

Læs mere om kommuneplanens forslag i DAGBLADET Roskilde