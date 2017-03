Et fald på 12 procent i en periode, hvor Stændertorvet har været under ombygning, dokumenterer langtfra, at besøgstallet på turistkontoret er blevet halveret, mener Annie Larsen. Foto: Steen Østbjerg

Send til din ven. X Artiklen: Åben krig om turisttal Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Åben krig om turisttal

Roskilde - 07. marts 2017 kl. 12:12 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et stærkt fald i antallet af ekspeditioner er begrundelsen for, at antallet af ansatte ved turistkontoret på Stændertorvet bliver halveret fra to til én. Beslutningen om nedskæringen er taget af Jens Müller, direktør for Erhvervsforum Roskilde, der varetager kommunens turisme- og erhvervsindsats.

Men grundlaget for beslutningen er højst tvivlsomt, og Venstres Annie Larsen beskylder Jens Müller for at fordreje sandheden ved at tale om en halvering af søgningen til turistkontoret.

Tallene før 2014 bygger på skøn, og de faktiske registreringer i årene derefter viser et fald på blot 12 procent.

- Og det var i en periode, hvor torvet var under ombygning, siger Annie Larsen.

Også dé tal skal dog tages med et gran selv, siger Jens Müller, for der er begået fejl i registreringerne, så det faktiske antal ekspeditioner ligger på et lavere niveau. Hvor meget lavere ved ingen, men ifølge Jens Müller er tallene stadig de bedste, der kan skaffes, og de viser under alle omstændigheder en klart faldende tendens.

Læs mere i DAGBLADET Roskilde - på papir eller som e-avis