94-årig kvinde udsat for trick-massage

To kvinder i alderen 28-32 år fik adgang til kvindens bolig, da den ene udgav sig for at være fra hjemmeplejen, mens den anden listede sig ind og stjal smykker.

Det lykkedes den 94-årige kvinde at få set begge kvinder, efter at have vristet sig fri og derved være i stand til at give et signalement. De to tricktyve skyndte sig ud af døren til trods for, at den 94-årige kvinde prøvede at gribe fat i den ene tricktyv på vej ud.