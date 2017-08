86-årig kvinde lukkede tricktyv ind i sin lejlighed

Det lykkedes beboeren at få kvinden ud af sin lejlighed, men bagefter opdagede hun, at hendes syskrin var åbnet, og at der manglede to 200-krone sedler fra pungen i en taske. Den 86-årige anmeldte straks tyveriet til politiet, som kørte ud til området for at lede efter kvinden, men det lykkedes ikke at finde hende.