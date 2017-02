UCSJ ny Campus Vest i Slagelse er formentlig færdig i 2019, men allerede fra i år får de pædagogstuderende og sygeplejestuderende selskab af et hold socialrådgivere på seminariet, hvor UCSJ i dag holder til.

80 ekstra kan blive socialrådgiver

Roskilde - 16. februar 2017 kl. 07:46 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

University College Sjælland udvider socialrådgiveruddannelsen fra 270 årlige optag til 350. De 80 ekstra studerende - 40 hvert halvår - skal uddannes i Slagelse.

Allerede fra september i år kan kommende socialrådgivere vælge mellem uddannelsesstederne Slagelse, Roskilde og Nykøbing F.

- Vi er rigtigt glade for, at det nu bliver muligt at åbne en socialrådgiveruddannelse i den vestlige del af Region Sjælland, så der kan sikres en socialrådgiverfaglig ekspertise over hele regionen, siger Hanne Fischer, der er direktør for social og sundhed hos University College Sjælland.

Hos Slagelse Kommune er børn- og ungedirektør Vinni Lindhart svært begejstret; både over udsigten til flere studiepladser i byen og den øgede mulighed for at få lokalt uddannede, kvalificerede ansøgere til fremtidige socialrådgiver-job.

- Vi stiller meget gerne praksisnær viden til rådighed for uddannelsen, siger hun.

Også Rasmus Rasmus Balslev regionsformand i Dansk Socialrådgiverforening for området Øst for Storebælt hilser de 80 ekstra studiepladser velkommen.

- Det er det helt rigtige at gøre. Der er 534 borgere pr. fuldtids-socialrådgiver i Region Sjælland, mens der er en fuldtids-socialrådgiver pr. 383 borgere i Region Syddanmark, det indikerer jo, at der er brug for flere. Samtidig hører vi især fra de vestsjællandske og nordvestsjællandske kommuner, at de kan have svært ved at rekruttere socialrådgivere, siger Rasmus Balslev.

UCSJ har tidligere luftet ideen om at flytte cirka 30 studiepladser fra socialrådgiveruddannelserne i Roskilde og Nykøbing til Slagelse, men de i alt 80 studiepladser er ekstra optag.

University College Sjælland er også på vej med en ansøgning om at få lov til at uddanne 100 ekstra sygeplejersker fordelt på uddannelsesstederne i Roskilde, Slagelse, Nykøbing F. og Næstved, der i dag til sammen optager 481.

Uanset om Uddannelses- og forskningsministeriet nikker ja til udvidelsen eller ej, åbner en særlig aftale mellem Holbæk Kommune, Holbæk Sygehus og UCSJ for et optag på 30 sygeplejestuderende pr. halvår i byen fra 2018.

