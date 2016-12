Se billedserie Jublen var stor, da 7.b. fra Klostermarksskolen her til morgen var »breaking news«. Klassen er nemlig den lokale vinder af konkurrencen »Nyhedsugen«. Klassens samlede indsats landede dem 1000 kroner til klassekassen. Foto: Kenn Thomsen

7.b. er stjernerne fra Klostermarksskolen

Roskilde - 22. december 2016 kl. 15:38 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Vores historier er baseret på virkelige mennesker og deres liv«.

Sådan præsenterer 7.b. fra Klostermarksskolen deres bud på en avis i konkurrencen Nyhedsugen, hvor alle skoleklasser som har lyst kan deltage, skriver DAGBLADET Roskilde.

Idéen er at bruge en uge på at lave en avis med et forudbestemt emne, som i år var »Stjerner«. Det valgte klassen flot at hive ned på lokalt niveau og lade helt almindelige mennesker fra byen komme til orde i avisen under overskriften »Roskildestjernen«.

Her kan man læse om børnehavebørns idoler, men også om en måske kommende OL-deltager i roning og den unge kok på restaurant Mumm, inden eleverne har fået listet sig forbi borgmesterkontoret for at høre borgmester Joy Mogensens tanker om stjerner.

- Det var en sjov uge. Det var mere frit. Vi fik selv lov at bestemme, siger chefredaktør Andrea Ankjær Dorota.

Sammen med Sine Lund Mortensen havde hun ansvaret for at samle trådene, så alle kom i mål inden deadline.

- Det var ikke nemt at bevare overblikket, og så er vi jo også klassekammerater, så det var ikke let at være chef, fortæller hun.

Gustav Klint Dybkjær var layouter, med ansvar for at samle avisen og sætte den op.

- Det sværeste var nok, at folk skrev for langt. Vi havde mange snakke om, hvad vi måtte slette, for at tingene kunne være i skabelonen, fortæller han.

Klassen er nu vinder af den lokale del af konkurrencen. Det udløste 1000 kroner til klassekassen. Der deltog i alt 25 6.-7. klasser i den lokale konkurrence, og 7.b. er nu med i landsfinalen med mulighed for at vinde 25.000 kroner til klassekassen.