Se billedserie Fra fredag aften klokken 12 og frem til søndag morgen klokken fire »flygtede« næsten 700 spejdere i alderen 12-16 år ned over Midtsjælland ved årets store spejderløb, Nathejk. Årets tema var vikinger. Foto: Nathejk

Send til din ven. X Artiklen: 687 spejdere jagtet ud over Midtsjælland af vikinger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

687 spejdere jagtet ud over Midtsjælland af vikinger

Roskilde - 19. september 2016 kl. 11:31 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Lars Kimer

Midtsjælland: Fredag aften gik starten til årets største spejderløb på Sjælland, Nathejk. Næsten 700 spejdere stillede til start i Roskilde, hvor spejderne i nattens mulm og mørke blev sendt gennem Vikingeskibsmuseet. Efterfølgende måtte de - på det tidspunkt friske spejdere - kravle over indsejlingen til museumshavnen i et net.

Herefter gik turen ud på Sjælland, og i løbet af weekenden var spejderne over Øde Hastrup, Ny Tolstrup, Svenstrup Gods, Benløse og Ringsted. Tog man den anden rute, gik turen over Abbetved syd for Gevninge, Ny Tolstrup og Allindelille, inden kursen blev sat mod Benløse og Ringsted. For de fleste vedkommende blev det en tur på 50-55 kilometer med kun lidt eller ingen søvn før målet i Ringsted.

I Ny Tolstrup var der lavet et kæmpe vikingemarked, hvor patruljerne kunne krejle og gøgle sig til noget spiseligt, udover det mad de selv havde med i rygsækkene til hele turen.

Målet var på Dagmarskolen i Ringsted, hvor patruljerne skulle nå frem mellem midnat og klokken fire om morgenen. Herefter blev det til nogle timers søvn, inden afslutningen på løbet fandt sted fra klokken 8-10 med det sidste store vikingeslag.

Nathejk blev første gang holdt i 1986 - FNs flygtningeår - for at vise spejderne, hvad flygtninge gennemgår på deres vej til et bedre liv.

Hele meningen med Nathejk er, at spejderne skal komme fra start til mål og undervejs føle sig som flygtninge. Samtidig skal de løse en eller flere opgaver, som er relateret til flygtningelivet - alt sammen uden at blive taget til fange af »banditterne« (voksne spejdere). Hvis man bliver fanget af banditterne, skal det føles som at blive fanget i en grænsekontrol eller af en oprørshær.

I alt 150 grupper spejdere, kaldet patruljer, stillede til start. 127 gennemførte, og af dem kom kun tre patruljer i mål uden at være blevet fanget af banditterne, hvilket udløser det eftertragtede sorte Nathejk-mærke, som spejderne kan sætte på deres uniform.

De 687 deltagere var i øvrigt rekord for arrangementet.

Næste Nathejk er 15. september 2017, et ukendt sted på Sjælland.