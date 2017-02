51-årig dømt til anbringelse for voldtægt på Lindegården

Han blev blandt andet fundet skyldig i et tilfælde af voldtægt samt flere tilfælde af andet seksuelt forhold mod to mandlige beboere på bostedet Lindegården i Roskilde.

Overgrebene skete i efteråret 2015. På grund af sindssyge i gerningsøjeblikket blev manden fundet straffri.

Den 51-årige mand er også fundet skyldig i at have truet flere medbeboere og personale samt tre tilfælde af vold. Der var derimod også en række forhold, hvor han blev frifundet - blandt andet et for blufærdighedskrænkelse.

Under retssagen blev der blandt andet vist videoovervågning fra en nat på Lindegården, hvor et af overgrebene skal have fundet sted.

Den 51-årige mand nægtede, at han skulle have haft noget seksuelt med de to mandlige beboere at gøre.

- Jeg har aldrig gjort det. Hvorfor skulle jeg lyve, lød det blandt andet fra den nu dømte mand under et retsmøde i sidste uge.

På et tidspunkt erklærede han, at han ville hjem.

- Jeg vil gerne hjem med politiet. Jeg gider ikke at være her, råbte han og forlod retslokalet.

Det lykkedes dog politiet og en medarbejder fra psykiatrien at overtale den 51-årige mand til at fortsætte efter nogle minutter.

Det er ikke første gang, at den 51-årige mand har modtaget en dom. Han er tidligere blevet dømt til behandling på psykiatrisk afdeling for trusler. Ligesom han også tidligere er blevet dømt for vold.

Det er heller ikke første gang, at en hændelse på bostedet Lindegården ender i retten.

I begyndelsen af februar blev en 31-årig mand idømt en anbringelsesdom for drabet på den 57-årige social- og sundhedsassistent Vivi Nielsen på Lindegården sidste år.

Den sag er endnu ikke slut, da manden ankede dommen til landsretten.