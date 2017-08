Se billedserie Frivillige fra foreningen Fritidsfiskerne i Jyllinge brugte tirsdagen på at udsætte åleyngel ud i Roskilde Fjord omkring Jyllinge Holme og Lilleø.

Send til din ven. X Artiklen: 5000 ål sat ud i fjorden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

5000 ål sat ud i fjorden

Roskilde - 16. august 2017 kl. 14:41 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skulle du stikke hovedet under havoverfladen ved holmene og Lilleø ud for Jyllinge i den kommende tid, er sandsynligheden for at spotte små ål på 10-12 centimeter ganske god.

Tirsdag satte et par joller ud fra den gamle fiskerihavn i byen, og med om bord var en last, som giver forhåbninger for fremtiden.

5000 styk åleyngel blev sat ud. Åleynglen er tidligt i foråret blevet indfanget som glasål, og så har de gået nogle måneder i et dambrug, hvor de er blevet fodret op, så de har opnået en størrelse på 10-12 centimeter, og der er forventninger om, at det giver en meget højere overlevelsesrate, når åleynglen har fået en god start på livet.

- Det er jo gerne det, vi skal opnå. Vi håber da på at se nogle af dem i vores net igen om fire år, siger formand for Fritidsfiskerne i Jyllinge, Morten Koch.

Udsætningen er en del af en landsdækkende udsætning, hvor fritidsfiskerne har besluttet at gøre en ekstra indsats for at få ålebestanden til at vokse. Pengene til at betale for udsætninger kommer fra lyst- og fritidsfiskernes indbetalinger for deres fisketegn, og al arbejde med udsætningen udføres af fritidsfiskerne. Om der bliver sat ål ud i Jyllinge igen til næste år, er Morten Koch dog ikke sikker på.

- Det afgør vores landsdækkende forening, men vi er da klar. Vi vil gerne være med til at give fiskebestanden i Roskilde Fjord en hjælpende hånd. Vi har en forventning om, at ynglen nok vil sprede sig over et større område af fjorden end der, hvor den er blevet sat ud, siger han.