I 2013 blev ruderne i Vikingeskibsmuseets facade mod fjorden forstærket i hast (bill.). Denne gang er forstærkninger også rettet imod vinduesrammerne. Foto: Kenn Thomsen

50 kæmper for at redde vikingeskibene

Roskilde - 26. december 2016 kl. 11:38 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Anden juledag bærer præg af alt andet end julefred på Vikingeskibsmuseet, der står over for nok et prøvelse fra storm og højvande.

Mandag formiddag er vandstanden en halv meter ove daglige vande, men tirsdag morgen forventes der at være søbet så meget vand ind i bunden af Roskilde Fjord, at vandet står 180 centimeter højere end normalt, og derfor står alt på gloende pæle på Vikingeskibsmuseet.

- Vi er i fud gang med at sikre alt det løse på museumsøen og sikre bygningerne. Vi har over 50 mand i gang ude på områderne, fortæller Tinna Damgård-Sørensen, Vikingeskibsmuseets direktør.

Mest udsat er imidlertid selve Vikingeskibshallen, hvor de 1000 år gamle Skuldelev-skibe står. De er blevet dækket med plastic for at tage eventuelle sprøjt, men det batter ikke meget, hvis hallens glasfade mod fjorden ikke står for presset.

- Vi har fået kørt det materiel herned, der skal være med til at sikre hallen. I forhold til Bodil har vi fået bygget noget nyt, for det er ikke nok kun at støtte ruderne. Vi skal også støtte rammerne, der gav sig, så vi har lavet noget, der er boltet fast i gulvet. Det heller ligger klar i en container, som vi har fået herned, og vi satser på at være færdige med at sætte det op ved 16-tiden, siger Tinna Damgård-Sørensen.

Når forstærkningen af hallens glasfacade mod fjorden er på plads, er det hensigten at sende så mange folk som muligt hjem og få et hvil, men der vil være døgnberedskab i mindst 36 timer på Vikingeskibsmuseet.

- Det er vigtigt, der hele tiden er nogen til at vedligeholde med sandsække. Den erfaring har vi fra sidst: Sandsække kræver løbende vedligeholdelse. Og i hallen skal vi også hele tiden have folk, som er klar ved pumperne, hvis der skulle ske noget, siger Tinna Damgård-Sørensen.