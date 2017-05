Send til din ven. X Artiklen: 450 bamser er klar til at trøste børn i ambulancen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

450 bamser er klar til at trøste børn i ambulancen

Roskilde - 10. maj 2017 kl. 14:23 Af Jakob Fønss

En glad Arne Reime kunne tirsdag eftermiddag overrække de første 450 lommevenner til Region Sjællands præhospital-direktør Benny S. Jørgensen.

Inden for 14 dage vil de mange små bløde bamser være fordelt i alle regionens ambulancer og skabe glæde for de børn, der har akut behov for en tur til sygehuset.

Det er gået stærkt, siden Arne Reime præsenterede sin ide om lommevenner i Region Sjællands ambulancer i en artikel i Dagbladet i slutningen af marts. Opbakningen til hans projekt har været overvældende og tirsdag eftermiddag kom den foreløbige kulmination, da han overrakte de mange strikkede eller hæklede bamser til præhospital-direktøren.

- Det er et meget smukt projekt, som gav mig hjertevarme allerede første gang, jeg hørte om det. Vi er meget taknemmelige over, at vi nu kan få fordelt lommevennerne, så der inden for et par uger vil ligge fire lommevenner klar i alle regionens ambulancer, sagde præhospital-direktøren ved overdragelsen ved norske Arne Reimes bopæl på Skovgården i Ringsted.

Arne Reimes kone Linda har selv bidraget med over 80 lommevenner, og projektet har fået opbakning fra strikkende danskere fra hele landet. Ideen er kopieret fra Norge, hvor lommevennerne i længere tid har været en fast del af tilbuddet, hvis et barn har kørt med ambulance.

- Vi har virkelig manglet noget, som vi kunne give til de mindste børn. Vi har prøvet at lave lidt sjov ved at puste plastikhandsker op som en ballon, men det her er en meget bedre løsning, siger Benny S. Jørgensen.

Han skal i næste uge mødes med direktørerne fra de andre regioner i Danmark og her vil han præsentere dem for lommeven-projektet.

- Jeg er sikker på, at det her kommer til at brede sig til de andre regioner. Det her er der sgu ikke nogen, der kan stå for.