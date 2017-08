Se billedserie Christian Blands startede som fysiklærer på Roskilde Katedralskole i 1977 og har fungeret som vicerektor siden 1984. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

40 år i verdens bedste stilling

Roskilde - 17. august 2017 kl. 09:31 Af Mariann Sofiasdóttir Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er 40 år siden at vicerektor og fysiklærer Christian Blands første gang gik igennem dørene til Roskilde Katedralskole.

- Jeg kan ikke forstå, hvor tiden er blevet af. Jeg er dybt chokeret, siger han.

Det var en lærer, som ham selv, der i sin tid gjorde, at han valgte at læse fysik og matematik.

- Vi var fire, der blev shanghajet til at læse fysik på grund af Hugo Asmussen. Han underviste i fysik på det, der dengang hed Rødovre Statsskole. Når vi havde ham, var det et menneske, der trådte ind ad døren, siger Christian Blands, der selv nærer en forkærlighed for menneskelige relationer.

Arbejdstiden er fordelt mellem lærer- og vicerektoropgaver.

- Jeg behøver ikke at undervise, men jeg nyder det. Derfor fortsætter jeg med at undervise 1. g klasserne i fysik, siger Christian Blands. Resten af tiden går med vicerektorrelaterede opgaver.

- En stor del af opgaverne består af administrativt, resten handler om at snakke med mennesker og løse faglige eller personlige udfordringer, siger Christian Blands, der er den ene af to vicerektorer på Roskilde Katedralskole, og det har han ikke tænkt sig at stoppe med.

- Jeg fortsætter så længe jeg kan. Jeg har jo verdens bedste stilling, siger Christian Blands.

