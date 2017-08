34-årig kvinde vanrøgtede 91 hunde: Nu er hun dømt

Dommen lød på 30 dages betinget fængsel.

- Jeg har været dyrlæge i 12 år, og det er uden tvivl det værste, jeg nogensinde har set, sagde et vidne ved Retten i Næstved.

En stor del af hundene var smurt ind i deres egen afføring, som i øvrigt dækkede gulvene i stort set samtlige rum på gården. De led af alverdens sygdomme, og fem af dyrene måtte aflives hurtigt, mens en række senere måtte aflives som følge af deres skader.

Specialanklager Maria C. Jepsen havde procederet for mindst 60 dages fængsel, mens forsvarer Mie Koch ikke mente, der kunne ske domfældelse efter anklageskriftet, da det ikke var samtlige hunde, som var lige slemt medtaget.

Omkring 20-30 dyr blev fundet på selve gårdspladsen, og de var ikke smurt ind i lort, ligesom de rent faktisk havde adgang til vand. Der var fundet beviser for grov uforsvarlighed over for 67 hunde.

Den tiltalte selv var ikke til stede under dagens retssag, men dommer Bo Rasmussen mente, at sagen kunne gennemføres alligevel.

Der kom således ingen forklaring på, hvad der var gået galt for den 34-årige, og hvordan hun lod det komme dertil.

Kvinden blev desuden frakendt retten til at have med hunde at gøre i tre år.