25 år med brummen

Roskilde - 12. september 2016 kl. 09:52 Af Sara Asoka Paulsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

FDM Sjællandsringen var fyldt med køretøjer af forskellig art, da FDM, Politiet, Roskilde Kommune, DASU, Rådet for Sikker Trafik og Vestsjællands Beredskab sammen inviterede til det årlige Drivers Event med larmende hestekræfter i forskellig indpakning for 25. gang siden »Kurts dage«.

Eventet sigter efter at få unge mellem 18 og 25 år til at køre forsvarligt ude på de danske veje og eventuelt melde sig ind i den gratis køreklub Drivers Club. Der får man mulighed for at træne på FDM Sjællandsringen fem gange om året til events, som lærer en at manøvrere i høj fart med forhindringer, der skal simulere virkelighedens.

- Det er de unge, der rent statistisk bonner negativt ud på dødstallene i trafikdræbte på landsplan og lokalt, så det er dem vi sigter efter at nå ind til, siger Michael Malmquist, FDM kursusleder.

Hele dagen er der forskellige shows på banen. Nogle af dem rent blær, mens andre er lavet for at vise, hvad god køreteknik er. Gæsterne til det gratis arrangement tæller både børnfamilier, ældre og arrangørernes målgruppe.

- Vi er her mest for min mand og børnene, siger Jannie Skytte fra Kirke Saaby, der har sat sig til rette på et tæppe i græsset.

En nyere sølvgrå Aston Martin, en rød Ferrari Challenge 360 og en limegrøn McLaren holder klar til at køre ud på banen.

- Den der grønne McLaren, den glæder jeg mig mest til at se, siger datteren Alberte Brinks Skytte.

Det er da også den limegrønne McLaren, kørt af Henrik Ewald, der hurtigt sætter farten og efter et par runder kommer op på 214 km/t.

På rad og række holder bilerne i en klasse, de fleste må se langt efter. Mellem dem er blandt andet en rød Ferrari Challenge 360, som blev kørt af 27-årige Isabelle Ingves, der har kørt i fem år.

- Man skal have styr på flere ting, når man kører i en lidt ældre model som den her. Den har ikke de samme moderne hjælpemidler, så det kræver lidt mere af køreren. Men det gør det også sjovt, siger hun.

- Vi har sat informationsteltene og de smadrede køretøjer her i starten, så gæsterne næsten ikke kan undgå at se det, siger Jørgen Witt fra Rådet for Sikker Trafik, der selv sidder i kørestol på grund af en trafikulykke.

- De fleste stopper op og spørger ind til det, de ser. De smadrede køretøjer er fra rigtige trafikulykker, og det gør indtryk på folk. Men det er desværre også midler i den kaliber, der skal til at nå nogle af dem, siger han.

I år er der en motorcykel fra et 14 dage gammelt fatalt trafikuheld i Havdrup med.

Det er svært at vurdere effekten af et arrangement som Drivers Event, Ifølge Christina Buch, trafikmedarbejder i Roskilde Kommune. Men som hun siger:

- Vi tør simpelthen ikke lade være med at holde det, for tænk nu, hvis det fik unge bilister og motorcyklister til at tænke sig mere om i trafikken og derved redde liv, siger hun.

