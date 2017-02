Ikke nok med, at en 21-årig mand kørte for stærkt, han havde heller ikke noget kørekort. Færdselspolitiet fik stoppet ham, så nu går der nok endnu længere tid, før han kan få et kørekort. Foto: Thomas Olsen

21-årig kørte for stærkt

Den 21-årige mand kommer fra Ishøj og havde kørselsforbud og må derfor ikke køre bil. Han er nu blevet sigtet for både at køre for stærkt og at køre trods et kørselsforbud.