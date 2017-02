Ruten for 201A skal også optimeres. Blandt andet skal Herregårdsvej øst for ringvejen udvides.

202A kommer hurtigere frem - nu er det 201A's tur

Rejsetiden for busrute 202A er faldende. Det fremgår af en redegørelse til Roskilde Kommunes plan- og teknikudvalg. Nu arbejder kommunen på også at forbedre fremkommeligheden for linje 201A.

De 9 projekter består af signalteknik, som gør det muligt at kommunikere mellem A-busserne og lyskrydsene. Når bussen er indenfor rækkevidde af lyskrydset, bliver den prioriteret ved at grønttiden bliver forlænget. Det er bl.a. gennemført i krydsene Låddenhøj, Spritkrydset, Jernbanegade og Herregårdsvej, skriver kommunen.

Næste skridt er at udvide Herregårdsvej, som på nuværende tidspunkt er for smal til, at to busser kan passere hinanden. For at genere færrest muligt passagerer, udføres anlægsarbejdet i løbet af sommeren 2017, hvor der traditionelt er færre passagerer.