20-25 unge skabte frygt for ballade

Allerede før de ankom til Roskilde Station var en gruppe på 20-25 unge mænd med tilknytning til Høje Tastrup spottet af bekymrede borgere og efterfølgende af politiet. Gruppen af unge ankom til Roskilde Station klokken 01.55 i nat »for at gå i byen«. Men deres opførsel skabt så megen uro i nattelivet, at politiet valgte at følge dem tæt.

- Vi har før set, at en gruppe af den størrelse er kommet til byen efter at have planlagt at mødes med »nogen«. Det ville vi gerne undgå. Deres højrøstede opførsel og generelle opførsel over for fremmede omkring dem gjorde, at vi var meget obs på dem, fortæller vagthavende Rene Søe Pedersen fra Midt- og Vestsjællands Politi.