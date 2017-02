Se billedserie Årets vinder i Policy Slam blev Andrea Parslov Nørregaard fra 1.t. Med stort engagement og ordet i sin magt, indtog hun scenen og gik bogstavlig talt helt til kanten med sin tale. Foto: Hans-Jørgen Johansen

1.g tager ordet med magt

Roskilde - 10. februar 2017 kl. 19:23 Af Mariann Sofiasdottir Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dommerne var imponerede, da Roskilde Gymnasium for femte år i træk holdt det såkaldte Policy Slam, der er en retorisk konkurrence, hvor deltagerne har tre minutter til at fremføre en overbevisende tale om et givent emne. I år var emnet magt.

- Det var et vildt højt niveau - enormt højt, siger gæstedommer og magtforsker fra CBS Anton Grau Larsen. Innovationsdirektør ved Mandag Morgen, Rasmus Grue, der også var gæstedommer, nikker samstemmende. - De havde god teknik, et ekstremt stort overskud - og de leverede det indlevende, siger Rasmus Grue. Men de er enige om, at én af deltagerne stak ud, vinderen Andrea Parlov Nørregaard fra 1.t.

- Jeg tror måske ikke, at jeg kan lade være, siger Andrea Parlov Nørregaard, der har ikke noget imod at stille sig op foran andre og tale.

- Jeg kan godt lide det, hvis jeg føler, at jeg har noget at sige, så vil jeg gerne bruge min stemme, siger Andrea Parlov Nørregaard, der er vant til at diskutere hjemmefra.

Det er obligatorisk for alle 1.g'ere at skrive en tale, noget de bliver undervist i i dansk og samfundsfag. De fem bedste udvælges til at stille op i Policy Slam.