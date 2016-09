Se billedserie Frida Ravn Abildgaard fra Roskilde Gymnasium skaffede selv sin praktikplads hos FNs hovedkvarter i New York. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: 19-årig var FN-praktikant Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

19-årig var FN-praktikant

Roskilde - 21. september 2016 kl. 17:10 Af Sara Asoka Paulsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

19-årige Frida Ravn Albildgaard læser samfundsfag og engelsk på A-niveau i 3.e. på Roskilde Gymnasium. Men inden hun overhovedet begyndte på skoleåret, sendte hun en uopfordret ansøgning til FNs hovedkvarter i New York og fik skaffet en måneds praktik i august hos UN Womens Youth Team.

I praktikken har hun været tilknyttet FN-projektet UN Women, der blev sat i værk i 2010 for at sikre verdens kvinder et liv uden kønsdiskrimination og utryghed.

- En dag spurgte min chef mig, om jeg ville tale til en konference foran 200 mennesker dagen efter. Det var ret vildt at blive bedt om dagen før, men det var en stor oplevelse for mig at gøre det, siger Frida Ravn Abildgaard.

FN plejer ikke at tage så unge praktikanter ind, og med Frida Ravn Abildgaard har de som nævnt også haft deres yngste til dato. En del af hendes opgaver har bestået i at omskrive forskellige formelle tekster til et letforståeligt sprog, som appellerer til flere unge.

- Mange ser FN som noget meget formelt og fjernt. Vi havde til opgave at omdanne 200 siders tung lovgivning til 20 siders letforståeligt engelsk med illustrationer, da størstedelen af læserne kun har engelsk som deres andetsprog, siger Frida Ravn Abildgaard.

Hun fik øjnene op for, at kvinder i andre lande har dårligere vilkår sammenlignet med Danmark.

- Der er faktisk en masse lovgivning, der er til for at beskytte piger og kvinder verden over. Det er bare langt fra alle, der er klar over deres rettigheder, siger hun.

Roskilde Gymnasiums ledelse lod Frida Ravn Abildgaard starte en måned senere end de andre i 3. e, på et par betingelser.

- Jeg fik lov, hvis jeg samtidig lavede mine skoleopgaver. Det kunne godt være lidt hårdt nogle dage, for arbejdsdagene i New York var lange. Men specielt min engelsklærer har været god til at skræddersy opgaverne, så jeg kunne inkludere mine oplevelser i FN, siger Frida Ravn Abildgaard.