19-årig på Roskilde Festival indlagt med meningitis

En 19-årig mand på Roskilde Festival er i dag blevet indlagt på et sygehus på Sjælland, fordi han har fået den meget sjældne meningokoksygdom. Sygdommen går også under betegnelsen smitsom meningitis.

Overlæge Troels Thomsen fra styrelsen understreger, at risikoen for at andre er blevet smittet er meget lille.

- Vi står med en 19-årig mand fra Sønderjylland, der med al sandsynlighed har meningokoksygdom. Men vi vil gerne understrege, at risikoen for at andre er blevet smittet er meget lille, siger han.

Styrelsen for Patientsikkerhed og politiet er torsdag aften i gang med at opspore den smittede mands nærmeste omgangskreds.

Det betyder dog ikke, at der er nogen grund til panik og alarm, forsikrer Troels Thomsen.

- Vi er på stedet, og jeg vil opfordre festivalens gæster til at tage det helt roligt, nyde festivalen og passe godt på hinanden, siger han.

Hvis festivaldeltagere oplever hurtigt indsættende høj feber, muskelsmerter, påvirket almentilstand, nakke- og rygstivhed og små blødninger under huden, skal de søge hjælp hos samaritterne på festivalen, lyder det fra overlægen.

Roskilde Festival oplyser, at man har kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed.

- Roskilde Festival er en by med 130.000 mennesker, og det, som kan opstå i en by, kan også opstå hos os.

- Så vi følger anbefalingerne fra Styrelsen for Patientsikkerhed og Region Sjælland i forhold til at informere om risikoen, som er lille, skriver talskvinde Christina Bilde i en mail.

I en kortfattet besked foreslår Roskilde Festival fra sin Facebook-profil desuden, at man bør sende en sms til sine pårørende for at forsikre, at man har det godt.