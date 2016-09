12-årig kørt ned i Vibys værste kryds

Mandag aften ved 17-tiden skete der et uheld i krydset Tofthøjvej/Ørstedvej. På strækningen er der dobbeltrettet cykelsti og det, kombineret med en kvindelig bilist fra Havdrup, var nok til at sende en 12-årig dreng fra Viby på skadestuen i Køge, skriver DAGBLADET Roskilde.

For ikke så mange uger siden argumenterede Kjeld Borne, beboer i Viby i over 40 år og tidligere trafikplanlægger for, at Roskilde Kommune hurtigst muligt må droppe den dobbeltrettede cykelsti, fordi den simpelthen er for farlig. Kjeld Borne argumenterede for en cykelsti i begge sider af Ørstedvej.