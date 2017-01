10-årig pige cyklede fra røverdrenge

To store drenge ville tage en 10-årig piges penge, men hun cyklede fra dem ad Osvej. Foto: Lars Kimer

Roskilde - 12. januar 2017 kl. 10:44 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 10-årig pige blev onsdag eftermiddag udsat for, hvad der i politiets bog ligner et forsøg på røveri.

To store drenge på 15-16 år råbte pigen an, da hun cyklede på Osvej i Jyllinge, og da hun stoppede, ville drengene have hendes penge.

Pigen valgte dog at køre sin vej, og drengene løbe efter hende, men efter et lille stykke gav de op uden at få noget ud af deres antastning.

Politiet vil dog gerne have fingre i drengene, der som nævnt læner sig op ad at have begået røveriforsøg mod pigen, selvom det i øjeblikket sikkert ikke virkede så alvorligt i deres egne hoveder.

Drengene er begge beskrevet som danske og 15-16 år gamle. Den ene er kraftigt bygget, har brunt hår og var iført sort jakke af mærket Puma og en sort hue. Politiet vil også gerne høre fra vidner, der har set episoden, som udspillede sig ved Rema 1000.