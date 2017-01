- Vores forskelle er en fordel

- Jeg var selv tilflytter og opfattede gamle Roskilde Kommune i starten som én enhed, men fandt hurtigt ud af, at der var Svogerslev, Vindinge, Himmelev, Vor Frue, midtbyen, og Trekroner var under opbygning. Siden har jeg også lært gamle Ramsø og gamle Gundsø at kende, hvor det også gik op for mig, at der er stor forskel på Viby, Gadstrup, Snoldelev - og Jyllinge, Gundsømagle, Herringløse og alle de andre byer, der er. Jeg synes, man skal passe på med at tro, at den slags forskelle, der er, er kommet, fordi man lavede en kommunesammenlægning. De har været der altid, og jeg synes, vi skal betragte det som en fordel. For mig er det ikke et mål, at folk siger »Jeg kommer fra Roskilde.« Jeg synes, det er mindst lige så fedt, hvis man siger »Jeg kommer fra Ørsted« eller »Jeg kommer fra Gundsølille,« siger Joy Mogensen.