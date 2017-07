Se billedserie Lars Grand har gjort harmonikaen til sin levevej, det er der ikke mange på hans alder som har gjort og derfor strømmer det da også ind med mange og meget varierede job lige fra tv-optrædener til begravelser. Efter sommerferien udkommer hans første album med børnesange. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: - Øverst på hylden stod rækken af harmonikaer, og jeg turde ikke spørge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

- Øverst på hylden stod rækken af harmonikaer, og jeg turde ikke spørge

Roskilde - 16. juli 2017 kl. 08:38 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da han var ung, var drømmen klar. Rockmusiker var målet, og som 16-årig købte han sin første guitar af en pantelåner på Vesterbro. Men Lars Grand, som er vokset op i Tune, mærkede allerede dengang, at han måske skulle spille en anden form for musik end rock.

- Hvorfor spille et instrument som 15.000 andre danskere mestrer ganske fint? Når jeg sammen med mine gymnasiekammerater drev rundt i Stokvis, musikforreningen i Roskilde på det tidspunkt, så skævede jeg op til øverste hylde, hvor de havde en stribe harmonikaer stående. Men jeg turde ikke spørge til dem. Der var jo ingen på min alder, som interesserede sig for at synge viser og spille harmonika. Dem, der gjorde det, var jo over 60, griner Lars Grand, som i dag bor i Gundsømagle.

I dag kunne han ikke drømme om at spille andet end harmonika. Indtil videre har han skrevet 150 sange til harmonika, og efter sommerferien kommer hans første børneudgivelse med egne sange.

- Det var jo lidt langt fra Nirvana til Svantes Viser, men jeg husker, at når jeg sad hjemme og lavede lektier, så havde jeg et gammelt kassettebånd med Erik Paaske med Nyhavnsviser. Det kunne jeg godt finde på at spille.

Da Lars Grand rundede de 20, fik han krejlet sig til en gammel harmonika for en flaske på et teater. Det var en østtysker, og den klimprede han på i et par år.

- Den lød ad h.t. Den havde dårlig lyd, og jeg kunne ikke spille, så det gik fint, griner han

Uden at have fået undervisning i harmonikaspil har han lært sig selv kunsten, og nu står den på job af meget blandet karakter.

Det som fylder meget i øjeblikket er, at han med sit band, Halfdanskerne, som fortolker sange af Benny Andersen og Halfdan Rasmussen, har tilbragt en uge på førstepladsen på Dansktoppen med sangen »Hilsen til forårssolen«.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der i sin fulde version kan læses i DAGBLADET Roskilde. Du kan købe adgang til at læse hele artiklen - og resten af dagens avis - på linket her: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy