Se billedserie I mange år kredsede Esben Danielsens arbejdsliv omkring Gimle og Roskilde Festival, så det var en helt ny verden, han skulle lære at kende, da han tiltrådte som direktør for Lokale- og Anlægsfonden. Foto: Esben Zøllner Olesen

Send til din ven. X Artiklen: - Jeg var åbenbart lidt af et wildcard Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

- Jeg var åbenbart lidt af et wildcard

Roskilde - 21. januar 2017 kl. 09:18 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var lidt af et kursskifte, som den tidligere talsmand for Roskilde Festival og leder af Gimle, Esben Danielsen, tog, da han for snart to år siden tiltrådte som direktør for Lokale- og Anlægsfonden.

Han havde heller ikke selv forestillet sig i stillingen, men blev opfordret til at søge den af et headhunterfirma. Hans egen erfaring med fonden stammede fra dengang, den støttede Gimles flytning fra Ringstedgade til det gamle vandværk på Helligkorsvej, og det tiltalte ham, at det handlede om at hjælpe folk, som udfører frivilligt arbejde.

- Lokale- og Anlægsfonden laver populært sagt mødesteder for frivillige og engagerede mennesker, og det var noget, der ramte mig, siger han.

Så Esben Danielsen søgte jobbet og var igennem et ansættelsesforløb, der gik over flere runder.

- Det var først senere, at jeg opdagede, at jeg åbenbart havde været lidt af et wildcard for dem, fordi min baggrund mere er inden for kultur end idræt. Jeg tror, jeg fik jobbet, fordi jeg var fri i forhold til idrætten og ved en masse om frivillige, engagement og kommunikation, siger han.

Den 30. januar 2015 blev det offentliggjort, at Esben Danielsen skulle være ny direktør for Lokale og Anlægsfonden, og en måned senere, den 1. marts, havde han sin første arbejdsdag. Siden da har han rejst land og rige rundt for at besøge de steder, som fonden har været med til at udvikle og på den måde lære sin nye arbejdsplads at kende.

- Da jeg var på festivalen, tog jeg også ud på pladsen og hjalp til. Jeg tror ikke på, at man kan lave alt ved at sidde bag sit skrivebord. Det har været et hæsblæsende år, men efter sommerferien er jeg begyndt at arbejde med, hvordan vi kan forbedre organisationen, siger han.

Læs resten af interviewet med Esben Danielsen i DAGBLADET Roskilde i weekenden

relaterede artikler

Esben Danielsen siger farvel til festivalen 30. januar 2015 kl. 09:58